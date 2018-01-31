Borsa güne yukarı yönlü başladı

31 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 368,50 puan ve yüzde 0,31 artışla 119.671,60 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 artarken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,78 ile elektrik, en çok değer kaybeden ise yüzde 0,22 ticaret oldu.

Dün 121.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, özellikle banka hisselerinde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 119.303,10 puana kadar geriledi ve günü bu seviyeden tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının bu akşam açıklanacak kararlarına odaklandığını belirterek, kararın tahvil ve pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Kaynak: AA