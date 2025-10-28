Borsa güne yükselişle başladı (28 Ekim 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 10.858,67 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kaybederek 10.853,43 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,23 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.858,67 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,22 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,38 ile finansal kiralama faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 0,22 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık seyrediyor.

Bugün 12.40'a kadar açık olacak

Borsa İstanbul Pay Piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi olması nedeniyle bugün saat 12.40'a kadar açık olacak. Pay piyasasında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.