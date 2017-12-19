Borsa, güne yükselişle başladı

19 Aralık 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 yükselişle 110.489,12 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 241,24 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,26 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,15 ile iletişim oldu.

Dün, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve gerileyen döviz kurlarının etkisiyle 9 Kasım'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 110.836,58 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 değer kazancıyla 110.247,89 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de vergi tasarısının bu hafta yasalaşabileceğine ilişkin iyimserliğin yatırımcıların risk iştahını artırdığını ifade ederek, buna bağlı olarak pay piyasalarının pozitif seyir izlediğini dile getirdi.

Kaynak: AA