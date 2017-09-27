Borsa günü düşüşle tamamladı

27 Eylül 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,61 düşüşle 101.218,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.711,04 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,95, holding endeksi yüzde 1,48 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla gerileyen bankacılık, tek kazandıran ise yüzde 0,20 ile sigorta oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, öğleden sonra etkisini artıran satışlarla sert bir şekilde düşüşe geçti.

Analistler, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın finansal sektördeki kurumsal vergi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve gelir vergisinin bazı dilimlerinde artış yapılacağı, mobilya ile beyaz eşya sektöründeki geçici vergi indirimlerinin süresinin de uzatılmayacağına ilişkin açıklamalarının ardından pay piyasalarında satış baskısının arttığını bildirdi.

Dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Fed'in "şahin" tutumunu devam ettirmesi ile küresel piyasalarda dolar talebi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin arttığına dikkati çeken analistler, dolar/TL'nin de buna paralel 3,5857 ile 12 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gördüğünü söyledi.

Analistler, döviz kurlarındaki yükselişin de pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, yarın ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinin 101.500 puanın altında kalması durumunda düşüş eğiliminin devam edebileceğini ve 100.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, 104.000 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA