Borsa günü düşüşle tamamladı

23 Ekim 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.185,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,12, holding endeksi de yüzde 0,69 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81 ile tekstil, deri, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, özelikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 107.303,25 puana kadar geriledi ve günü bu seviyeden tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceği belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin direnç, 107.200 ve 106.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA