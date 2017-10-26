Borsa günü düşüşle tamamladı

26 Ekim 2017

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.020,0 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,28 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 108.847,46 puanı görmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla 108.000'in altına geriledi. Kapanışa yakın küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kayıpları yaşanırken, BIST 100 endeksi, günün en düşük seviyesi olan 107.334,78 puandan günü tamamladı.

Dolar endeksi 94,4 seviyesini, ABD 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,45'i gördü. Avro/dolar paritesi ise yüzde 1 düşüşle 1,1689 seviyesine geriledi. Doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel dolar/TL, yüzde 1'in üzerinde artışla 3,8204'ü görürken, şu dakikalarda 3,8170'ten alıcı buluyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.700 seviyesinin destek, 108.800 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA