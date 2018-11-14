Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 93.287,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 578,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi de yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 14,49 ile finansal, kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile taş, toprak oldu.

Günün ilk yarısında 92.000 seviyesinin altını test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü 93.000 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde beklenti anketi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında da ABD perakende satışlar, Avro Bölgesi dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.200 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.