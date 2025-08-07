Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55,04 puan artarken toplam işlem hacmi 120,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,09 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,91 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksindeki fiyatlamalarda şirketlerden gelen bilançolar yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, genele yayılan alımların etkisiyle endeks günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi ve Çin'de 2. çeyrek cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.