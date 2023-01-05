Borsa günü yüzde 7'yi aşan kayıpla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 407,08 puan azalarak 5.116,41 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 32,50 puan ve yüzde 0,59 kazançla 5.555,99 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.116,41, en yüksek 5.566,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 7,37 azalışla 5.116,41 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 8,02, sanayi endeksi yüzde 6,79, hizmetler endeksi yüzde 7,21 ve teknoloji endeksi yüzde 8,64 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 429,16 puan ve yüzde 7,17 düşüşle 5.559,66 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin tamamı geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.831 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.831 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 kayıpla 1 milyon 130 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7256 lira, satışta 18,8006 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7063 lira, satışta 18,7812 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0537, sterlin/dolar paritesi 1,1906, dolar/yen paritesi de 133,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,30 yükselişle 78,30 dolardan işlem görüyor.