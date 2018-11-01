Borsa günün ilk yarısında % 1,5 değerlendi

01 Kasım 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,51 artışla 91.560,02 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.359,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,26, holding endeksi de yüzde 1,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,63 madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve genele yayılan alımların etkisiyle 91.582,64 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi günün ilk yarısından 91.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları ile İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.000 seviyesinin destek, 92.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA