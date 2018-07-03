Borsa günün ilk yarısında 222 puan yükseldi

03 Temmuz 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,23 artışla 96.995,61 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 222,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kaybederken, holding endeksi ise yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,98 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,25 ile spor oldu.

Banka hisselerindeki satış baskısına karşın özellikle Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Turkcell ve ASELSAN başta olmak üzere halka açıklığı yüksek pay piyasalarındaki alımlarla yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 97.000 puanın üzerini test etti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de fabrika siparişleri verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 puanın direnç, 95.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA