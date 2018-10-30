Borsa günün ilk yarısında 89.912 puana indi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,69 azalışla 89.912,47 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 629,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,25 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 1,20 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,55 ile ulaştırma oldu.

Haftanın ilk işlem gününe pozitif başlayan BIST 100 endeksi, 91.387,01 puana kadar yükselmesine karşın Avrupa borsalarındaki satışların etkisiyle düşüşe geçerek 90.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.000 seviyesinin destek, 92.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.