Borsa, günün ilk yarısında geriledi

20 Nisan 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,49 azalışla 111.574,80 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 547,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,03 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile ulaştırma oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 111.249,68 puanı görmesinin ardından 111.500'ün hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra açıklanacak Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 112.500 seviyesinin direnç, 111.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.