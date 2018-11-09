Borsa günün ilk yarısında geriledi

09 Kasım 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,05 azalışla 92.528,44 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 977,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi de yüzde 1,48 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,37 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 4,45 ile elektrik oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 92.311,76 puanı görmesinin ardından analistlerin destek olarak nitelendirdiği 92.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.200 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.