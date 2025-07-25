Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 25 Temmuz 2025 Cuma günü günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kaybederek 10.645,61 puana geriledi.

Sabah saatlerinde pozitif bir başlangıç yapan endeks, gün içinde 10.722,9 puana kadar yükseldi ancak bu seviyeden gelen kar satışlarının etkisiyle düşüş eğilimine girdi.

Saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,44 puanlık bir kayıpla negatif bölgede seyrederken, toplam işlem hacmi 35,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi ise yüzde 0,53 oranında değer kaybederken, sektör bazında en fazla düşüş yüzde 1,29 ile iletişim grubunda yaşandı.

Buna karşın, yüzde 1,15’lik yükselişle menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü günün ilk yarısında en çok kazandıran oldu.

Teknik seviyelere dikkat

Analistler, günün geri kalanında ABD'den gelecek dayanıklı mal siparişleri verisinin küresel risk iştahı ve Borsa İstanbul üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde:

* 10.500 ve 10.400 puan seviyeleri destek,

* 10.750 ve 10.850 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.

Yatırımcıların özellikle endeksin 10.500 puanın üzerinde kalıp kalamayacağını yakından izlemesi gerektiği belirtiliyor. Piyasalarda yön arayışı sürerken, global veriler ve iç dinamikler, kısa vadede endeksin seyrinde belirleyici olacak.