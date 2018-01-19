Borsa günün ilk yarısında satıcılı

19 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,98 azalarak 115.716,45 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.139,57 puan değer kaybetti. Dün 116.856,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 131,95 puan ve yüzde 0,11 azalışla 116.724,07 puandan başladı. Endeks en düşük 115.695,56 puanı, en yüksek ise 117.064,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,01, hizmetler endeksi yüzde 1,23, sanayi endeksi yüzde 0,75, teknoloji endeksi de yüzde 0,20 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 86'sı değer kazandı, 284'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Karsan Otomotiv, Türk Hava Yolları, Vestel Elektronik, İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Global Yatırım Holding oldu.

Kaynak: AA