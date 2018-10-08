Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,24 artışla 95.109,55 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 226,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,40 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,28 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel haftaya düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 93.816,94 puana kadar gerilemesinin ardından banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükselişe geçerek 95.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, Türkiye Bankalar Birliği'nin, reel sektörü desteklemek amacıyla 15 milyon liranın altında borcu olan işletmelerin kredilerinin yeniden yapılandırmasına ilişkin tavsiye kararının, piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirterek, pozitif görünümün öğleden sonra da devam edebileceğini ifade etti.

Veri gündeminin zayıf olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağına değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 97.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.