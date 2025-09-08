Borsa haftanın ilk gününde ekside seyrediyor! Açığa satışta yukarı adım uygulanıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,50 azalışla 10.568,33 puandan başlamasının hemen ardından kayıplarını derinleştirdi.



BIST 100 endeksinde yüzde 2'nin üzerinde kayıp yaşanmasının ardından pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağı duyuruldu.

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı. Duyuruda, "Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" denildi.

Destek ve direnç seviyeleri

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 10.729,49 puandan tamamlamasının ardından haftanın ilk işlem gününde düşüşünü sürdürdü.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,16 puan ve yüzde 1,50 azalışla 10.568,33 puana indi.

Açılışın ardından düşüşünü sürdüren endeks 10.512,81 puana kadar geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 187 puan ve yüzde 1,74 azalışla 10.542,47 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 2,48, holding endeksi de yüzde 1,65 değer kaybetti.

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.650 ve 10.750 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.