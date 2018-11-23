Borsa haftanın son işlem gününde yatay açıldı

23 Kasım 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 değer kaybıyla 92.581,57 puandan başladı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,13 azalırken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,34 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki düşüşlere paralel 91.883,27 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü yüzde 0,09 azalışla 92.628,80 puandan tamamladı.

Asya borsaları ticaret gerilimlerinin risk iştahını zedelemeye devam etmesiyle gerilerken, Avrupa'da zayıf şirket bilançoları küresel büyümeye yönelik endişeleri artırdı ve Brexit müzakerelerinde ilerleme umutlarından daha etkili oldu.

İş Yatırım notunda "Dünya piyasalarındaki tepki alışları kısa sürdü. Dış ticaret savaşlarının baskısı Avrupa borsalarında ve ABD vadelilerinde sert satışlar görülüyor. Petrolün liderliğinde emtia fiyatlarındaki düşüş ve vadeli piyasalardaki contango formasyon küresel yavaşlama endişelerinin arttığını gösteriyor. Türkiye varlıkları dünyaya göre pozitif ayrışmaya devam ediyor. Avrupa borsalarındaki satışlara rağmen Borsa İstanbul günü yatay kapatmayı başardı. Bugün ABD vadelileri ve Asya borsalarına paralel Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyir öngörüyoruz" görüşüne yer verildi.

Ziraat Yatırım'dan yapılan değerlendirmede, "ABD vadelilerde ve Asya'da satıcılı görüntü gözleniyor. Küresel risk ortamının belirleyici olduğu bu günlerde endeks gün içerisinde baskı altında kalmaya devam edebilir" denildi.