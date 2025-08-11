Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,63 yükselişle 11.041,31 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazanarak 10.972,63 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,69 puan ve yüzde 0,63 artışla 11.041,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,96 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,56 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar jeopolitik risklere ilişkin endişelerin azalmasıyla haftaya pozitif seyirle başlarken, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odak noktasında olacak.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.