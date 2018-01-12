Borsa haftayı yatay kapattı

12 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 74,19 puan azalışla 114.644,62 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 343,98 puan ve yüzde 0,30 artarak 115.062,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 754,47 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 115.473,28 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 114.561,55 puanı, en yüksek 115.718,72 puanı gören endeks, günü yüzde 0,06 azalışla 114.644,62 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,19, sanayi endeksi yüzde 0,20 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,51, teknoloji endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 151,55 puan ve yüzde 0,11 azalarak 139.971,30 puandan kapandı. İşlem gören 507 hisse senedinin 198'i prim yaptı, 157'si geriledi. Türk Hava Yolları, Mavi Giyim, Petkim, Kardemir (D) ve Garanti Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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Kaynak: AA