Borsa ilk yarıda Avrupa'yla birlikte düştü
Borsa İstanbul, günün ilk yarısını bin puan düşüşle 113.232 seviyesinden tamamladı. ABD ve Asya piyasalarının ardından Avrupa borsaları da eksi yönlü.
Uluslararası piyasalara paralel olarak satıcılı bir seyrin izlendiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 1'e yakın düşüşle girdi.
Haftanın son işlem gününe yüzde 0,98 düşüşle 113.146 seviyesinden başlayan endeks, günün ilk yarısını yüzde 0,90 kayıpla 113.232 puandan tamamladı.
Avrupa borsaları da aşağı yönlü hareket ediyor.
Öğle saatlerinde İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalışla 7.136, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32 kayıpla 12.221 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 değer kaybıyla 5.128 seviyesinde yer aldı.
Dün ABD'de Dow Jones yüzde 4,15, S&P 500 yüzde 3,75 ve Nasdaq yüzde 3,90 değer kaybetti. Wall Street'teki kayıpların etkisiyle bugün Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 4.05, Japonya'da Nikkei yüzde 2.32, Güney Kore'de Kospi yüzde 1,82 ve Hong Kong'da Hang Seng yüzde 3,10 geriledi.