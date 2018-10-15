Borsa, ilk yarıda yüzde 1.6 prim yaptı

15 Ekim 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,57 artışla 98.177,45 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.520,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,98, holding endeksi de yüzde 0,60 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,54 ile inşaat oldu.

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin düzelmesine yönelik iyimserliğin etkisiyle 98.201,54 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 98.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin önce çıkacağını belirterek, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla gerilen diplomatik ilişkilere yönelik haber akışının da yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 puanın direnç, 95.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.

Kaynak: AA