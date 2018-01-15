Borsa, işsizlik sonrası yükselişe geçti

15 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,68 değer kazancıyla 115.427,15 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 782,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi de yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,57 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,45 ile tekstil deri oldu.

Ekim ayı işsizlik oranının yüzde 10,3'e gerilemesinin ardından yükselişle geçerek 115.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 115.000-115.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 115.500 seviyesinin direnç, 114.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA