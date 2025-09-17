Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 146,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 7,95 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 1,66 ile metal eşya makina oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların öncesinde karışık bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi de gün içinde dalgalı bir seyir izleyerek, günü negatif bir seyirle tamamladı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 240 baz puana inerek Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı verilere göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuzda bir önceki ay sonuna göre 2,5 milyar dolar artarak 199,3 milyar dolar oldu.

Analistler, yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi ve öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 seviyelerinin destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.