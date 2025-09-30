Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,00 puan azalırken, toplam işlem hacmi 133,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en fazla yükselen yüzde 1,41 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok değer kaybeden yüzde 8,33 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de bütçe anlaşmazlıkları sebebiyle federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi de günü küresel piyasalara paralel şekilde negatif seyirle ve 11 bin seviyesinin üzerinde tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 oldu. Ağustosta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolara, ithalat da yüzde 3,9 gerileyerek 25 milyar 940 milyon dolara düştü. Dış ticaret açığı 4 milyar 211 milyon dolara geriledi.

Analistler, yarın yurt içinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.200 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.