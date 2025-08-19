Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 128,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,76 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,64 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesine yönelik uluslararası çabalar ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumundan gelecek açıklamalar yatırımcıların odağında yer alıyor. BIST 100 endeksi ise gün içinde en yüksek 10.993,61 seviyesine çıkarak 11.000 seviyelerini test ederek, günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.850 ve 10.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.