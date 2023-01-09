Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 91,71 puan değer kaybederek 5.250,26'ya indi. Toplam işlem hacmi 54,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,11 ve holding endeksi yüzde 2,07 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,46 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 4,48 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" tutumunu yumuşatabileceği beklentileri ve Çin'in 2020'den sonra ilk kez sınırlarını dış dünyaya açmasıyla küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin ise negatif ayrıştığını söyledi.

ABD'de iş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyallerinin ardından perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine ilişkin iyimser beklentilerin risk iştahını desteklediğini aktaran analistler, bu hafta ABD'de bankacılık sektörü bilançolarının da yakından izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.450 seviyesinin direnç, 5.200 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.