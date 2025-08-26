Borsa İstanbul pay endeksleri kural setinde güncellemeler yaptı

Borsa İstanbul, Finansal Ölçütler Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilen pay endeksleri kural setlerinde güncellemeler yapıldığını bildirdi. Bu değişiklikler, piyasa katılımcılarından gelen görüşler de dikkate alınarak 27 Ağustos 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yapılan düzenlemeler kapsamında, Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gören paylar BIST Tüm ve BIST 500 Endeksleri kapsamından çıkarılacak. Ayrıca, BIST 500 Endeksi'ne dahil edilecek payların seçimi, Borsa İstanbul Pay Piyasası Pazar yapısına uygun olarak Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar sıralamasıyla gerçekleştirilecek.

BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST 500, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik 25, BIST Temettü 25, BIST Katılım 30, BIST Katılım 50 ve BIST Katılım 100 endekslerinin dönemsel değerlemelerinde kullanılan "Günlük Ortalama İşlem Hacmi" ve "Düzeltilmiş Fiyat" verilerinin süresi 6 aydan 12 aya çıkarılarak diğer değerlendirme verileriyle uyumlu hale getirildi.

BIST 100 ve BIST Katılım 100 endekslerinde sıralanmış payların seçiminde kullanılan alt ve üst sıralar ise 95-105'ten 90-110 olarak güncellendi. Son olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili İlke Kararı'nın yürürlükten kalkması nedeniyle "3.29 BIST Geri Alım Endeksi" başlıklı bölüm de güncellenecek. Bu kararlar, piyasalardaki gelişmeler, uluslararası mevzuat değişiklikleri ve uygulama ihtiyaçları doğrultusunda alındı.