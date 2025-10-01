Borsa İstanbul yükselişe geçti: Bankacılıkta yüzde 4'ü aşan yükseliş yaşandı!
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul öğleden sonra yükselişe geçti. Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 4'ü aşarken BIST 100'de yükseliş yüzde 2'yi aştı. İşte borsadaki son durum...
Güne düşüşle başlayan ve ilk yarıda düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi öğleden sonra yükselişe geçti.
BIST 100 endeksinde yükseliş yüzde 2'yi aşarken bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 4'ü aştı.
Güne yüzde 0,18 düşüşle 10.992,82 puandan başlayan BIST 100 endeksi gün içerisinde 11.259,32 puana kadar ulaştı.
Saat 16.45 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 2,12 yükselişle 11.245,24 puandan işlem görüyor.
Bankacılıkta yükseliş 4'ü aştı
Bankacılık endeksinde ise gün içerisinde yükseliş yüzde 4'ü aştı.
Güne düşüşle 15.458,32 puandan başlayan bankacılık endeksi (XBANK) öğleden sonra 16.159,04 puana kadar ulaştı.
Aynı dakikalarda bankacılık endeksi yüzde 3,67 yükselişle 16.058,22 puandan işlem görüyor.