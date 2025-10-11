Borsa İstanbul'da 3. çeyrek bilanço dönemi başlıyor!

Borsa İstanbul’da 2025 yılı 3.çeyrek bilanço dönemi başlıyor.

ForInvest Haber’in derlediği verilere göre, bu yılın 3. çeyrek dönemine ilişkin bilanço sonuçları; finans dışı sektörlerde 20 Ekim tarihinde Türkiye Sigorta ile başlayacak. 23 Ekim'de TAV Havalimanları, 27 Ekim'de ise Aksigorta finansal sonuçlarını açıklayacak.

Borsa İstanbul'da 3. çeyrek finansal sonuç sezonunda bankacılık sektöründen ilk bilanço 23 Ekim'de Akbank’tan gelecek.

Konsolide olmayan bankalara ilişkin 3. çeyrek finansal sonuçlar için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) son gönderme tarihi 30 Ekim 2025, konsolide banka ve konsolide olmayan şirketler için 10 Kasım 2025 olarak belirlendi. Konsolide bankalar ise 19 Kasım 2025'e kadar bilançolarını gönderebilecek.