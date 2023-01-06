Borsa İstanbul'da devreler yandı: -%7.37

Birol BOZKURT

Geçen yıl yüzde 200’e yakın yükselişiyle dikkatlerini üzerine çeken Borsa İstanbul dün son dönemin en sert düşüşüne sahne oldu. Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul’da satışlar 5.300 puandaki desteğinin altına inilmesiyle hızlandı. Sert satışların etkisiyle birçok hisse senedinde ‘devre kesici’ uygulama hayata geçti. BIST 100 Endeksi’nde kayıplar bir ara yüzde 7’yi aştı. Peki Borsa İstanbul’da yaşanan bu düşüşün sebebi ne? Aslında dünkü sert satışları açıklayacak net bir yanıt verilemiyor. Bazı uzmanlar erken seçim tarihinin konuşulmaya başlanmasının siyasi endişelere neden olabileceği şeklinde yorumlarda bulunurken bazı uzmanlar rekor üstüne rekor kıran endekste beklenen düzeltmenin kredili işlemlerden dolayı derinleştiği görüşünde. Ancak dün yabancı yatırımcıların satışlarının ciddi oranda hissedildiği ve buna yerli yatırımcıların panik satışları eklenince kayıpların derinleştiği söyleniyor.

"Kredi işlemler hızlandırdı"

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem DÜNYA için yaptığı analizde, Borsa İstanbul’da yükselişlerin agresifleşmesi ve yaklaşan seçimlerle beraber bu yöndeki haber akışlarının yoğunlaşmasının satıcılı seyirde etkili olduğunu belirtti. Erdem, “Devre kesicilerin aktif olmasının ise Borsa İstanbul’un yatırım aracı olarak nerdeyse alternatifsiz kalması ve yabancı yatırımcı payının düşük seyretmesi sonucu kredili işlemlerin yoğunluk kazanmasından kaynaklandı görüşündeyiz. Kredili işlemlerin ağırlıkla kullanılması endeksimizde likidite krizini gündeme getirmekte ve yaşanan düşüşlerde devre kesicilerin çalışmasında etkili” ifadesini kullandı.

Borsadaki sert düşüşü DÜNYA’ya değerlendiren Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş ise, “Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısının giderek artması, alternatifsiz kalması, düşüşlerin derinleşmemesi ve teşviklerin devam ediyor olması sebebiyle bu tarz geri çekilmeleri düzeltme hareketi olarak nitelendirebiliriz” dedi.

"Destek kırılınca hızlandı"

Erbaş, “Enflasyondaki düşüş, büyümede yavaşlama, politika faizinin daha fazla düşürülmeyeceğine dair beklenti ve 5500 destek seviyesinin altında kalması gün içinde sert hareketlere sebep oldu” diye konuştu. Albatros Portföy Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Başügüdücü de Borsa İstanbul’daki dünkü sert düşüşü siyasi gelişmelere, kar satışlarına ve dolarda son zamanlarda yaşanan yatay seyrin yukarıya dönmesine bağladı.

Destek noktası 5060 puan

Borsa İstanbul’da 5300 puanın altına inilmesiyle hızlanan satışların ilk destek noktasının 5060 puanda olduğu söyleniyor. Bu seviyeden tepki alımlarının gelebileceği ifade edilirken yükseliş hareketinden bahsedilmesi için 5300 puanın hacimli geçilmesi gerektiği görüşü hakim. Aksi halde gelecek alımların tepki yükselişi olarak değerlendirebileceği düşünülüyor. Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem, 2023 yılının ilk haftasında küresel piyasalarda ılımlı resesyon algısının kuvvetlenmesiyle risk iştahının toparlandığını belirterek “Yurt içinde global piyasalardan ayrılan bir ekonomik program sergilenmesi ve yaklaşan seçimlerle birlikte Fed’in etkisinin sınırlı kaldığı düşünüyoruz. Fed’in faiz artırım patikasında %2’lik enflasyon çok açık ve global piyasalar bunu düşüşle fiyatlıyor” dedi.

Borsa’daki tarihi düşüşler

Borsa İstanbul’da dün yaşanan yüzde 7’nin üzerindeki düşüş ‘tarihi düşüşler’ listesinde yerini aldı. Son olarak 21 Mart 2021’de yüzde 10’a yakın düşen BIST 100 Endeksi, dalgalı kura geçiş kararından bir gün önce 21 Şubat 2001’de yüzde 18,11 ile tarihinin en büyük düşüşünü yaşadı. 11 Kasım 1998’de siyasi gelişmelerle günlük kaybı yüzde 14,93’e ulaşan Borsa İstanbul, 19 Şubat 2001 tarihinde de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in Milli Güvenlik Kurulu toplantısını terk etmesinin ardından yaptığı açıklama borsada deprem etkisi yaratarak,hissesenetlerinin yüzde 14.62 değer yitirmesine neden olmuştu. Borsa, 11 Eylül saldırısı sonrası 13 Eylül 2001'de de yüzde 8.93 değer yitirmişti. Borsa yine Gezi olaylarının başlamasıyla 3 Haziran 2013’te yüzde 10.47 düşüşle 76 bin 983 puandan günü tamamlamıştı.