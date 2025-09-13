Borsa İstanbul'da endeks değişiklikleri duyuruldu! BIST 30, BIST 100 ve BIST 500'e dahil olan ve çıkarılan hisseler...

Borsa İstanbul, 2025 yılının dördüncü çeyreğine (01.10.2025-31.12.2025) ilişkin dönemsel endeks değişikliklerini duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, BIST 30 endeksinde 1 hisse değişikliği yapılırken, BIST 100 endeksinde ise 5 hisse endeksten çıkarıldı.

BIST 30 değişiklikleri

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, BIST 30 endeksinden Çimsa çıkarılırken endekse Destek Finans Faktoring (DSTKF) dahil olacak.

Endekste yedek pay olarak ise Oyak Çimento, Çimsa ve Vakıfbank olarak belirlendi.

BIST50 endeksinde son çeyrekte herhangi bir değişiklik olmazken, yedek paylar Batı Çimento (BTCIM) Galatasaray Sportif (GSRAY) ve Çan2 Termik (CANTE) olarak açıklandı.

BIST 100 endeksi değişiklikleri

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinde yapılacak değişiklikleri de duyurdu. Endeksten 5 hisse çıkarıldı.

Buna göre endeksten Alfa Solar Enerji (ALFAS), Avrupakent GYO (AVPGY), Bera Holding (BERA), Limak Doğu Anadolu (LMKDC) ve Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri ( SMRTG) çıkarıldı.

DAP Gayrimenkul (DAPGM), Eczacıbaşı İlaç (ECILC), Pasifik Teknoloji (PATEK), Trabzonspor Sportif (TSPOR) ve Tukaş (TUKAS) ise endekse dahil edildi.

Yedek paylar arasında ise Lila Kağıt (LILAK), Alfa Solar Enerji (ALFAS) ve Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri (SMRTG) yer aldı.

BIST 500'e 4 yeni şirket dahil oldu

BIST500 Endeksine katılan dört pay Avrasya GYO (AVGYO), DOF Robotik (DOFRB), Flap Kongre (FLAP) ve Garanti Faktoring (GARFA); ayrılan dört pay Baydöner (BYDNR), Döktaş (DOKTA), Saray Matbaacılık (SAMAT) ve Sklalp Finansal (SKYLP) oldu.

Yedek paylar, Trend GYO (TDGYO), Skyalp Finansal (SKYLP) ve Creditwest Faktoring (CRDFA) olarak belirlendi.