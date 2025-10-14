Borsa İstanbul'da sert düşüş! Bankacılık endeksinde yüzde 3'ü aşan gerileme
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis talep edilmesinin ardından Borsa İstanbul’da sert düşüş yaşandı. BIST 100 endeksi yüzde 2’nin üzerinde gerilerken, bankacılık endeksindeki kayıp yüzde 3’ü aştı.
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'a 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçu kapsamında 6 aydan 3 yıla kadar hapis talebi istenmesinin ardından Borsa İstanbul'da düşüş yaşandı.
Haber öncesi saat 15.55'te 10.466,66 puanda hareket eden BIST 100 endeksi Aslan'a yönelik hapis talebinin ardından 10.343 puana kadar geriledi.
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,11 yükselişle 10.567,66 puandan başlamış, günün ilk yarısını yüzde 0,71 değer kaybederek 10.481,57 puan tamamlamıştı.
Bankacılık endeksinde düşüş yüzde 3'ü aştı
Bankacılık endeksinde ise düşüş daha derin oldu. Bankacılık endeksinde haberin ardından yüzde 3'ü aşan düşüş yaşandı. Güne 13.867,28 puandan başlayan bankacılık endeksi gün içerisinde 13.378,49 puana kadar geriledi.
Saat 16.25 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1,87 düşüşle 10.358,83 puandan hareket ederken bankacılık endeksi yüzde 3,17 düşüşle 13.417,37 puandan hareket ediyor.
Açığa satışta yukarı adım kuralı
BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı getirildi.
Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.
Duyuruda, "Saat 16.19.40 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.