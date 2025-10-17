Borsa İstanbul'da sert düşüş: BIST 100 3 ayın, bankacılık endeksi 4 ayın en düşüğüne indi

Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında sert düşüşler görüldü. Bankacılık ve BIST 100 endeksinde yüzde 3'ün üzerinde gerileme yaşandı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde düşüşle başlamasının ardından gün içerisinde kayıplarını derinleştirdi ve 3 ayın en düşük seviyesine indi.

Endeks güne güne yüzde 0,31 düşüşle 10.338,24 puandan başlamasının ardından 10.053,74 puana kadar gerileyerek 16 Temmuz 2025'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Bu seviyeden hafif bir toparlanma gösteren endeks günün ilk yarısını yüzde 2,49 değer kaybederek 10.112,38 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi 4 ayın en düşüğünü gördü

Bankacılık endeksinde ise 19 Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Endeks güne 13.307,17 puandan başlamasının ardından gün içerisinde 12.848,24 puana kadar geriledi.

Bankacılık endeksi ilk yarıyı yüzde 2,29 kayıpla tamamladı.