Borsa liginin tek kazandıranı Trabzonspor

06 Ekim 2018

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ay yatırımcısına tek kazandıran Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ oldu.

"Dört büyükler" olarak bilinen Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri eylülde değer kaybederek yatırımcısını üzerken, Trabzonspor'un hisseleri değer kazanarak yatırımcısını sevindirdi.

Spor endeksi eylül ayında yüzde 3,7 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da hisseleri eylül ayında yüzde 4,8 yükselen Trabzonspor söz konusu dönemde yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi oldu.

Fenerbahçe, geçen ay yüzde 6,3 ile yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Fenerbahçe'yi yüzde 3,6 ile Galatasaray izledi. Beşiktaş ise yüzde 3,5 ile yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi oldu.

Yılın 9 ayında bütün spor şirketleri yatırımcısına kaybettirdi

Yılın 9 aylık döneminde ise bütün spor şirketleri yatırımcısına kaybettirdi. Söz konusunu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren yüzde 46,9 ile Beşiktaş oldu. Eylül ayında yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi olan Trabzonspor'un hisseleri ise yılın 9 aylık döneminde yüzde 41,3 azaldı. Söz konusu dönemde Beşiktaş ve Trabzonspor'u yüzde 35,8 ile Fenerbahçe izledi. Galatasaray ise yüzde 24,2 yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi olarak gerçekleşti.

En fazla piyasa değerine Galatasaray sahip

Eylül ayı sonu itibarıyla halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip. Piyasa değeri 858 milyon 600 bin lira olan Galatasaray'ı 638 milyon lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 520 milyon 800 bin liralık piyasa değeriyle Beşiktaş ve 129 milyon liralık piyasa değeriyle Trabzonspor takip etti.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Eylül 2018 kapanış fiyatı, bu yılın eylül ayı değişimi, 2017 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle: