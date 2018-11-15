Borsa pozitif açıldı
Dün günü pozitif kapatan BIST 100 endeksi yeni güne yükselişle başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 değer kazancıyla 93.523,34 puandan başladı.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,03 düşüş kaydederken, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,63 ile ticaret oldu.
Dün azalan küresel risk iştahı ile düşüş eğiliminde hareket eden dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,62 değer kazanan BIST 100 endeksi günü 93.287,16 puandan tamamlamıştı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 94.000 ve 95.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.
Kaynak: AA