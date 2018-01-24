Borsa rekor kırdı, dolar geriledi

24 Ocak 2018

Türk Lirası, dolar karşısında bugün pozitif fiyatlandı.

Güne 3.76 seviyesinden başlayan ve gün içinde en düşük 3.7350'yi gören dolar/TL saat 18:00'da yüzde 0,75 kayıpla 3.7395'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL yatay hareketle 4.6355 seviyesinde yer aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de bugün 119.672 puan ile rekor kırmasının ardından günü yüzde 1 primle 119.592 puandan tamamladı ve bu alandaki rekorunu da geliştirdi.

Analistler, dünya borsalarındaki pozitif hava, dolar endeksindeki zayıf seyir ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tedirginliklerin azalmasının Türk Lirası varlıklara olan ilgiyi artırdığını belirtiyor.

Gün içinde 89,04'e kadar gerileyen dolar endeksi 3 yılın dip seviyelerindeki seyrini sürdürüyor ve bu durum gelişmekte olan ülke para birimlerini destekliyor. Diğer taraftan Afrin operasyonuna ilişkin de ABD ve Rusya'dan ılımlı mesajlar geldi ve harekat çok fazla negatif fiyatlanmadı.

ECB kararları bekleniyor

Yarın saat 14:45'te açıklanacak ECB kararları ile saat 16:30'da gerçekleştirilecek ECB Başkanı Mario Draghi'nin konuşması, euro ve dolayısı ile dolar endeksindeki görünüm açısından önemli olacak.

Son zamanlarda euroda görülen hızlı yükseliş, birçok ECB yetkilisini huzursuz ediyor ve kurun hali hazırda zayıf seyretmekte olan enflasyon üzerinde baskı oluşturacağına yönelik endişeleri artırıyor.

Analistler bu noktada bankanın kurdaki hareketlere kayıtsız kalmayacağı görüşünde. ECB'nin politika metninde, kurdaki görünümün, enflasyon üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturması durumunda göz önünde bulundurulacağına yönelik bir ifade yer alması bekleniyor.

Böyle bir durumda euronun gerilemesiyle dolar endeksinde yaşanacak toparlanmanın TL ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskıya neden olabileceği ifade ediliyor.