Borsa rekor seviyeden geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,41 kayıpla girdi.
Haftaya yükselişle başlayan ve tarihi zirvesini 121.531,50'ye taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla geriledi ve sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,41 düşüşle 120.204,76 puandan girdi.
Küresel risk iştahının yüksek seyrettiği ve global hisse rallisinin devam ettiğini belirten analistler, endeksin pozitif seyrini sürdürmesini bekliyor.
Dolar kuru ise bugün yukarı yönlü hareket ediyor.
Dolar endeksindeki toparlanmaya paralel olarak yüzde 0,80 yükselen dolar/TL gün ortasında 3.7780 seviyesinde yer aldı.