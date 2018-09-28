Borsa sakin seyrediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,02 artışla 100.318,23 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,81 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,69 ile gıda, içecek oldu.

Döviz kurlarındaki değer kayıplarından bulduğu destek ve banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 100.473,01 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 100.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden gelecek haberlerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 102.500 direncinin gündeme geleceğini söyledi.