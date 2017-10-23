Borsa satış ağırlıklı seyrediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,76 değer kaybıyla 107.661,17 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 827,52 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,02, holding endeksi de yüzde 0,58 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,08 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Özelikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 107.400 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 107.500-108.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğlenden sonra ABD'de açıklanacak Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin direnç, 107.200 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.