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Borsa şubat ayına yükselişle başladı

BIST 100 endeksi şubat ayına 120.016 puandan başladı.

Borsa şubat ayına yükselişle başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 487,26 puan ve yüzde 0,41 artışla 120.016,04 puandan açıldı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla değer kazanan yüzde 0,82 ile metal ana sanayi oldu.

Dün, ocak ayının son işlem gününde, 119.200-120.300 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 119.528,79 puandan tamamlamıştı.

Kaynak: AA

borsa BIST 100

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