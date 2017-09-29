Borsa tepki alımlarını sürdürerek açıldı

29 Eylül 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 yükselişle 103.038,58 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 387,48 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 0,15 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, özellikle bankacılık endeksinde etkisini artıran tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,42 artışla 102.651,10 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'deki vergi reformuna ilişkin iyimserlik ve beklentilerden iyi gelen makro ekonomik verilerle küresel piyasaların pozitif bir seyir izlediğini belirterek, vergi reformuna ilişkin detayların piyasaların gündeminde kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesinin destek, 104.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.