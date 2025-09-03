Borsa yeni günde kayıplarını sürdürüyor! Açığa satışta yukarı adım uygulanacak
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışın hemen ardından yüzde 2'yi aşan değer kaybı yaşadı. Yaşanılan kaybın ardından borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağı duyuruldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yaşanılan kayıpların ardından yeni güne yatay seyirle başlamasının hemen ardından negatife döndü.
BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 10.877,45 puandan başlamasının ardından saat 10.01'de dakikalarda yüzde 2'yi aşan değer kaybıyla 10.658,50 puana kadar düştü.
BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 düşüş nedeniyle, pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanmasına karar verildi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyuruda "Saat 10.01.56 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" denildi.
Saat 10.05 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1,44 düşüşle 10.721,36 puandan işlem görüyor.