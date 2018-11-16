Borsa yükselişle açıldı
BIST 100 güne yükselişle başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,65 değerlendi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,52 değer kazancıyla 93.785,90 puandan başladı.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi de yüzde 0,65 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla kazandıran bankacılık oldu.
Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 94.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla kazançlarını geri vererek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 değer kazancıyla 93.296,84 puandan tamamladı.
Kaynak: AA