Borsa yüzde 0,7 artışla açıldı

17 Nisan 2018

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, 764,11 puan ve yüzde 0,69 artışla 111.451,85 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile inşaat oldu.

Dün açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentileri aşmasının ardından alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, önceki kapanışa göre yüzde 0,99 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 110.687,74 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 5 yıllık tahvil ihalesi ile konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 109.000 seviyesinin destek, 112.500 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA