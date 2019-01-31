Borsa, yüzde 1 primli seyrediyor

31 Ocak 2019

Borsa, yeni güne yükselişini sürdürerek başladı. BIST 100 endeksi, açılışını yüzde 1,24 değer kazancıyla 105.478 puandan gerçekleştirdi.

Dün, döviz kurlarındaki değer kayıplarından bulduğu destekle 104.793,06 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarına karşın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 primle 104.189,45 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutuğunu anımsattı.

Fed'in karar metninde "ek faiz artışları" referansı da kaldırılarak federal fonlama faizlerinin temel politika aracı olduğu tekrarlanırken, bankanın faiz artırımlarında "sabırlı" olacağı kaydedildi. Fed Başkanı Jerome Powell da faiz artırımına yönelik görüşlerinin değiştiğini ifade ederek, "Faiz artırmaya yönelik konu kısmen zayıfladı." dedi.

Powell, konuşmasında, ülke ekonomisinin iyi bir durumda olduğunu belirterek, Çin ve Avrupa’da ekonomik büyümenin yavaşladığını, bazı küresel risklerin halen devam ettiğini ve dünyada finansal şartların sıkılaştığını kaydetti.

Analistler, Fed'in karar metninin beklentilerden de "güvercin" olduğunu, buna bağlı küresel piyasalarda risk iştahının arttığını ve dolar endeksinin gerilediğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500'ün üzerinde kalındığı sürece hedefin 105.000 ve 107.200 seviyeleri olacağını dile getirdi.

Kaynak: AA