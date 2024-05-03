10 yatırımcıdan altısı halka arz takip ediyor

Araştırmanın çıkış noktasını oluşturan temel verilere göre, Türkiye’de yatırımcı sayısı 2021-2023 arasındaki iki yıllık dönemde ciddi bir sıçrama yaparak, 5,3 milyon artışla 7,6 milyona çıktı. Bu artışın büyük kısmı ise 2023 yılının ikinci yarısında gerçekleşti.

Tavsiye sosyal medyadan alınıyor

2021-2023 arasında en çok yatırımcı artışı, 100 bin TL’ye kadarki hisse senedi portföylerinde yaşandı. Bu küçük yatırımcılar içinde ise en çok düşük gelirliler, 20-29 yaş aralığındaki gençler ve başta ev hanımları olmak üzere kadınlar özellikle ön plana çıkıyor. Son dönemde yeni yatırımcıları en çok cezbeden yatırım seçenekleri ise halka arzlar ve hisse senedi işlemleri.

Buna göre her 10 yatırımcıdan 6’sı halka arzları haftalık olarak yakından takip ettiğini ifade ediyor. Yeni yatırımcılar, bilgi ihtiyaç ve eksikliklerini ise büyük ölçüde sosyal medya platformları üzerinden gidermeye çalışıyorlar.

Araştırmaya katılanların yüzde 48’i uzmanların sosyal medya üzerinde yaptıkları yorumları takip ettiklerini söylerken, yüzde 44’ü yakınlarından veya arkadaşlarından tavsiye aldıklarını beyan ediyorlar. Bu amaçla finansal analiz şirketlerinden destek alanların oranı ise yüzde 32.

Yeni yatırımcılar bilgi ve hizmet bekliyor

FutureBright Research Genel Müdürü Karolin Kuyumcu, ülkenin içinden geçtiği dönemdeki demografik değişimler, ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler, yüksek enflasyon ve yaşam giderlerinin artması gibi faktörlerin yatırımcı profilini dönüştürdüğüne söyledi. Kuyumcu, “Geçmişte yatırım deneyimi olmayan gençlerin, kadınların ve dar gelirli bireylerin yatırım ürünlerine, yatırım hizmeti veren kurumlara ve dolayısıyla danışmanlığa olan ihtiyacı arttı. Toplumumuzun bu dönüşümünü anlamak üzere hayata geçirdiğimiz araştırmamız, yeni yatırımcı profillerine ve onların davranışlarına yönelik yeni iş modelleri geliştirmede yol gösterici olacak” dedi. FutureWise Kurucu Ortağı Tutku Coşkun ise “Henüz gerektiği gibi hizmet alamayan epey büyük bir kitle, yeni nesil yatırım hizmetlerini bekliyor” diye konuştu.