20 halka arzdan 10’u yatırımcısını üzdü

Birol BOZKURT

Son dönemde halka arz­larda yaşanan negatif hava yatırımcıyı mut­suz ediyor. Ara ara halka arz­larda zayıf performans gör­meye alışık olan yatırımcılar bu yıl yaşanan düşüşler kar­şısında şaşkın. Bu yıl borsaya kote olan 20 şirketin 8’i hal­ka arz fiyatının altında işlem görürken ve 2’si halka arz fi­yatına yakın bir fiyatla işlem görüyor. Sosyal medya üze­rinden tepki gösteren yatı­rımcılar halka arzlara ara ve­rilmesini istiyor.

Pandemi sonrasında sermaye piyasa­larına olan ilginin artması ile hızlanan halka arzlar son yıllarda Borsa İstanbul’daki yükselişin adeta ateşleyicisi oldu. Ancak bu tablo son gün­lerde farklılaşmaya başladı. Artan borçlanma maliyetle­rine karşın, şirketlerin ser­maye piyasalarına yönelimi ve yatırımcı sayısının artı­şı halka arzlara ilgiyi artırdı. Ancak, son günlerde bazı hal­ka arzlarda rüzgârın tersine dönmesi, piyasanın geleceği adına soru işaretlerini de be­raberinde getirdi.

Halka arzda rüzgar tersine dönüyor

Borsa İstanbul’da sekiz şirket ile 1,1 milyar TL tuta­rında halka arzın gerçekleş­tirildiği 2020 yılının ardın­dan 2021’de halka arz edilen şirket sayısı 52’ye, halka arz büyüklüğü 21,6 milyar TL’ye yükseldi. 2022’de 40 şirke­tin 19,6 milyar TL büyüklü­ğündeki halka arzının ardın­dan Türkiye’de 2023’te tarihi rekor kırılarak 54 halka arz işlemi gerçekleşti. 2023’te toplam halka arz büyüklüğü, 2022’ye kıyasla yüzde 311 ar­tışla 79,9 milyar TL’ye ulaş­tı. 2023’te gerçekleşen halka arz hacmi, dolar bazında ise 1,2 milyar dolardan 3,3 mil­yar dolara çıkarak yüzde 187 büyüdü.

Bu yıl da büyümenin de­vam etmesi beklenirken pay senedi yatırımcı sayısı da 8,3 milyona ulaştı. Türkiye’de 2023’teki enflasyonist orta­mın da sonucu olarak BIST 100 endeksi yüzde 43 seviye­lerinde bir artış gösterirken 42 milyonu aşan yatırımcı sayısıyla halka arz işlemle­ri, ilgili hisselerde ortalama yüzde 97 seviyelerinde yük­seliş kaydetti.

Altınay Savunma yüzde 154 yükseldi

Bu yıl yapılan 20 halka ar­zın 6 tanesi şubat ayında, 3 tanesi mart ayında, 1 tanesi nisan ayında kalan 10 tane­si de mayıs ayında gerçek­leşti. Bu yılın halka arzları arasında en yüksek getiriyi, 8-9-10 Mayıs tarihlerinde 32 TL’den halka arz olan Altınay Savunma elde etti. Şirketin hisse fiyatı halka arz olduk­tan sonra yüzde 154 değer kazanarak 81,20 TL’ye yük­seldi. Getiride Altınay Sa­vunmayı, 6-7 Şubat tarihle­rinde 35 TL fiyatla halka açı­lan Pasifik Teknoloji takip etti. Şirketin hisse fiyatı hal­ka arz olduktan sonra yüzde 111 yükselerek 73,90 TL’ye çıktı. Pasifik Teknoloji’yi ise 22-23 Şubat tarihlerinde 19,45 TL’den halka açılan Al­ves Kablo, takip etti. Şirketin hisseleri geçen sürede yüzde 103 yükselerek 39,54 TL’ye kadar geldi.

8 şirket halka arz fiyatının altına düştü

Son dönemde yapılan hal­ka arzlarda tablonun bozul­masıyla borsaya kote olan 8 şirketin halka arz fiyatının altına düştüğü görüldü. Bu süreçte en fazla değer kay­beden şirketler 30 Nisan-2-3 Mayıs tarihlerinde halka açı­lan Lila Kağıt ve Koton oldu. 37,39 TL’den halka arz edi­len Lila Kağıt, yüzde 28 de­ğer kaybederek 26,98’e dü­şerken, 30,50 TL’den halka açılan Koton Mağazacılık, yüzde 23 değer kaybederek 23,44’e geriledi. Bunların dı­şında Yiğit Akü yüzde 17, Ho­roz Lojistik yüzde 10, Rönea­sans Gayrimenkul yüzde 10, Koç Metalürji yüzde 9, Özya­şar Tel yüzde 8 ve yüzde 5 de­ğer kaybeden Oba Makarna, yatırımcısını üzen şirketler oldu. Hareket Proje ve IC En­terra şirketlerinin ise fiyat­larının değişmediği görüldü.

Halka arz endeksinde kan kaybı sürüyor

Halka arzlarda yaşanan bozulma ile birlikte halka arz endeksinde de düşüş sürüyor. Şubat ayında 120 bin puana yaklaşarak rekor kıran halka arz endeksi dün 87 bin 752 puana gerileyerek yılbaşındaki seviyesine kadar düştü. Uzmanlar halka arzlarda son dönemde yaşanan kayıpların yatırımcı ilgisini negatif etkileyeceğini söylüyor.