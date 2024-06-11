20 halka arzdan 10’u yatırımcısını üzdü
Halka arz yatırımcısı isyanda. Bu yıl halka açılan 20 şirketin 8’inin hisse fiyatı halka arz fiyatının altında kalırken 2’sinin fiyatı ise bir değişim göstermedi. Sosyal medyadan tepki gösteren yatırımcılar halka arzlara ara verilmesini talep ediyor.
Birol BOZKURT
Son dönemde halka arzlarda yaşanan negatif hava yatırımcıyı mutsuz ediyor. Ara ara halka arzlarda zayıf performans görmeye alışık olan yatırımcılar bu yıl yaşanan düşüşler karşısında şaşkın. Bu yıl borsaya kote olan 20 şirketin 8’i halka arz fiyatının altında işlem görürken ve 2’si halka arz fiyatına yakın bir fiyatla işlem görüyor. Sosyal medya üzerinden tepki gösteren yatırımcılar halka arzlara ara verilmesini istiyor.
Pandemi sonrasında sermaye piyasalarına olan ilginin artması ile hızlanan halka arzlar son yıllarda Borsa İstanbul’daki yükselişin adeta ateşleyicisi oldu. Ancak bu tablo son günlerde farklılaşmaya başladı. Artan borçlanma maliyetlerine karşın, şirketlerin sermaye piyasalarına yönelimi ve yatırımcı sayısının artışı halka arzlara ilgiyi artırdı. Ancak, son günlerde bazı halka arzlarda rüzgârın tersine dönmesi, piyasanın geleceği adına soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Halka arzda rüzgar tersine dönüyor
Borsa İstanbul’da sekiz şirket ile 1,1 milyar TL tutarında halka arzın gerçekleştirildiği 2020 yılının ardından 2021’de halka arz edilen şirket sayısı 52’ye, halka arz büyüklüğü 21,6 milyar TL’ye yükseldi. 2022’de 40 şirketin 19,6 milyar TL büyüklüğündeki halka arzının ardından Türkiye’de 2023’te tarihi rekor kırılarak 54 halka arz işlemi gerçekleşti. 2023’te toplam halka arz büyüklüğü, 2022’ye kıyasla yüzde 311 artışla 79,9 milyar TL’ye ulaştı. 2023’te gerçekleşen halka arz hacmi, dolar bazında ise 1,2 milyar dolardan 3,3 milyar dolara çıkarak yüzde 187 büyüdü.
Bu yıl da büyümenin devam etmesi beklenirken pay senedi yatırımcı sayısı da 8,3 milyona ulaştı. Türkiye’de 2023’teki enflasyonist ortamın da sonucu olarak BIST 100 endeksi yüzde 43 seviyelerinde bir artış gösterirken 42 milyonu aşan yatırımcı sayısıyla halka arz işlemleri, ilgili hisselerde ortalama yüzde 97 seviyelerinde yükseliş kaydetti.
Altınay Savunma yüzde 154 yükseldi
Bu yıl yapılan 20 halka arzın 6 tanesi şubat ayında, 3 tanesi mart ayında, 1 tanesi nisan ayında kalan 10 tanesi de mayıs ayında gerçekleşti. Bu yılın halka arzları arasında en yüksek getiriyi, 8-9-10 Mayıs tarihlerinde 32 TL’den halka arz olan Altınay Savunma elde etti. Şirketin hisse fiyatı halka arz olduktan sonra yüzde 154 değer kazanarak 81,20 TL’ye yükseldi. Getiride Altınay Savunmayı, 6-7 Şubat tarihlerinde 35 TL fiyatla halka açılan Pasifik Teknoloji takip etti. Şirketin hisse fiyatı halka arz olduktan sonra yüzde 111 yükselerek 73,90 TL’ye çıktı. Pasifik Teknoloji’yi ise 22-23 Şubat tarihlerinde 19,45 TL’den halka açılan Alves Kablo, takip etti. Şirketin hisseleri geçen sürede yüzde 103 yükselerek 39,54 TL’ye kadar geldi.
8 şirket halka arz fiyatının altına düştü
Son dönemde yapılan halka arzlarda tablonun bozulmasıyla borsaya kote olan 8 şirketin halka arz fiyatının altına düştüğü görüldü. Bu süreçte en fazla değer kaybeden şirketler 30 Nisan-2-3 Mayıs tarihlerinde halka açılan Lila Kağıt ve Koton oldu. 37,39 TL’den halka arz edilen Lila Kağıt, yüzde 28 değer kaybederek 26,98’e düşerken, 30,50 TL’den halka açılan Koton Mağazacılık, yüzde 23 değer kaybederek 23,44’e geriledi. Bunların dışında Yiğit Akü yüzde 17, Horoz Lojistik yüzde 10, Röneasans Gayrimenkul yüzde 10, Koç Metalürji yüzde 9, Özyaşar Tel yüzde 8 ve yüzde 5 değer kaybeden Oba Makarna, yatırımcısını üzen şirketler oldu. Hareket Proje ve IC Enterra şirketlerinin ise fiyatlarının değişmediği görüldü.
Halka arz endeksinde kan kaybı sürüyor
Halka arzlarda yaşanan bozulma ile birlikte halka arz endeksinde de düşüş sürüyor. Şubat ayında 120 bin puana yaklaşarak rekor kıran halka arz endeksi dün 87 bin 752 puana gerileyerek yılbaşındaki seviyesine kadar düştü. Uzmanlar halka arzlarda son dönemde yaşanan kayıpların yatırımcı ilgisini negatif etkileyeceğini söylüyor.