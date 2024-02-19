2023 yılında toplam 4,7 milyar TL’lik halka arz

Güler Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren sermaye piyasalarının öncü kuruluşlarından A1 Capital, 2023 yılına dair sektör değerlendirmesi ve önümüzdeki döneme dair hedeflerini paylaştı.

Finansal aracılık sektöründe rekabetçi fiyatlamalar, hatasız ve hızlı emir iletimi gibi hizmetlerin yarıştığı bir ortamda yatırımcılarına en iyi hizmeti sunmak için teknoloji altyapısı yatırımlarına devam ettiklerini belirten A1 Capital Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Terzi, derinlemesine araştırma, analizler ile halka arzlarda hızlı ve hatasız hizmet kalitesiyle A1 Capital’in 2024 yılında da sektörde liderliğini sürdüreceğini belirtti.

“Deneyimli kadromuzla finansal aracılıkta avantaj sağlamaya devam edeceğiz”

Yükselen faizler ve bankaların daralan kredi hacimleri nedeniyle şirketlerin halka arzlara olan ilgisinin bu yıl da sürmesini beklediklerini belirten A1 Capital Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Terzi şöyle konuştu: “A1 Capital olarak, son üç yılda 12 adet arz tecrübesiyle sektördeki en deneyimli ekiplerinden biri olan kurumsal finansman kadromuzla yerimizi pekiştireceğiz. Sadece halka arz yatırımlarında değil her türlü finansal aracılık faaliyetinde avantaj sağlayan ülke geneline yaygın 23 şubelik dağıtım ağımızı 2024’te daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Hisse senetlerinin yanı sıra hazine işlemlerimiz, bireylere yönelik Eurobond satışlarımız, şirketler için özel sektör tahvili ihracı ve satışlarıyla da ön plana çıkacağız. Küresel finansal sistemin entegre bir parçası olmak adına bu yıl uluslararası hisse senetlerini de ürün gamımıza katmayı hedefliyoruz.”

A1 Capital, 2023 yılında toplam 4,7 milyar TL ile 4 şirketin halka arzını gerçekleştirdi

A1 Capital’in A+ uzun vadeli kredi derecelendirme notu ile sektörün önde gelen kurumlarından biri olduğunun altını çizen A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, şirketin 2023 yılı 3. çeyrek itibarıyla 2,23 milyar TL özsermayesiyle banka dışı aracı kurumlar arasında ikinci, tüm aracı kurumlar içinde ise sekizinci sırada yer aldığını belirtti.

2023 yılında halka arzların cazibesiyle borsayı keşfetmeye başlayan bireysel yatırımcıların özellikle de seçimleri takip eden süreçte borsada işlem hacimlerine katkı yaptığını belirten A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, “Halka arz gelirleri ve aracılık komisyonlarındaki artışın yanında hisse işlemleri için sağlanan krediler de aracı kurumların kârına bu dönemde kısmi katkıda bulundu. 2023 yılında toplam halka arz tutarı 79,9 milyar TL olan 54 adet şirketin ilk halka arzı gerçekleşti. Bu halka arzlar içerisinde A1 Capital olarak, toplam halka arz tutarı 4,7 milyar TL olan 4 şirketin halka arzını gerçekleştirerek sektördeki toplam halka arz tutarının yaklaşık yüzde 6’sını hayata geçirdik. Yine halka arz sayımızla tüm aracı kurumlar arasında 4. sırada, banka dışı aracı kurumlar arasında ise 2. sırada yerimizi aldık. Ayrıca 34 şirketin halka arzına konsorsiyum üyesi olarak iştirak ettik” dedi.

“Bu yıl halka arzda 2023 yılındaki başarımızın üstüne çıkacağımızı öngörmekteyiz”

Halihazırda SPK’ya sunulmuş 2 halka arz başvuruları ve SPK’ya sunulmuş 5 adet kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvuruları bulunduğunu belirten A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, bunların yanında planlama ve yapılandırma aşamasında da 10’dan fazla halka arz projeleri olduğunu paylaştı. Mehmet Serkan Esenpak, “SPK tarafından 2024 yılında yapılacak halka arzlar için hasılat ve aktif büyüklük rakamları yukarı yönlü güncellenmiş olmasına rağmen, halka arza aracılık projelerimizin artacağı ve halka arzda 2023 yılındaki başarımızın üstüne çıkacağımızı öngörmekteyiz” dedi. 2023 yılında A1 Capital’in 1,1 Milyar TL büyüklüğünde 12 tertip borçlanma aracı ihraç ettiğini belirten Mehmet Serkan Esenpak, “2023 yılında ayrıca 3 şirketin 160 Milyon TL büyüklüğünde borçlanma aracı ihraç ve satışına da aracılık ettik. 2023 yılında 2 şirketin bedelli sermaye artırımına, 3 şirketin tahsisli sermaye artırımına ve yine 2 şirketin de zorunlu pay alım teklifine aracılık ettik” dedi.

Hisse Koçu ile A1 Capital yatırımcıları finans piyasalarında ayrıcalıklı oluyor

Hisse Koçu uygulaması ile borsa dünyasındaki yatırımcı beklentilerine uygun çözümler sunduklarına vurgu yapan Mehmet Serkan Esenpak, “Finansal piyasalara artan ilgiyle birlikte yatırımcılarımıza doğru karara yönelmeleri konusunda destek olmak üzere Hisse Koçu uygulamamızı hayata geçirdik. Bu uygulama ile yatırımcılarımızın finans piyasalarında ayrıcalıklı bir konuma yerleşmelerine olanak tanıyoruz” dedi.